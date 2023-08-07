Kayserili Dağcılar Kaçkar'a Tırmandı

Kayserili dağcılar, 3-6 Ağustos tarihleri arasında Kaçkar ve Verçenik Dağı’na tırmandı.

Dağcılık İl Temsilciliği tarafından 3-6 Ağustos tarihleri arasında Kaçkar ve Verçenik Dağ tırmanış faaliyeti gerçekleştirildi. Tırmanışa Kayseri’den 18 dağcı katıldı. Dağcılık İl Temsilcisi İsmail Yılmaz; “2023 faaliyet programı çerçevesinde Kaçkar ve Verçenik zirve tırmanışını başarıyla gerçekleştirdik. Tırmanışa katılan ve başarı ile zirveye ulaşan dağcılarımızı tebrik ediyorum. Faaliyetlerimiz çerçevesinde Kazbek Dağı’na da tırmanacağız. Bu tırmanış için 5 dağcımız Gürcistan’a doğru hareket etti” diye konuştu.