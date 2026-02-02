Kayserili Doktor Şahin, Adli Tıp'ta Kritik Göreve Atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan karar, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda resmiyet kazandı. Atama, Adli Tıp Kurumu’nun uzmanlık kurulları yapısı içerisinde önemli bir görevlendirme olarak kayıtlara geçti.

ATAMA KARARI RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Resmî Gazete’nin 31 Ocak 2026 tarihli sayısında yer alan “Atama Kararları” bölümünde yayımlanan düzenleme ile Adli Tıp Kurumu bünyesindeki Onuncu İhtisas Kurulu üyeliği için yapılan atama kamuoyuna duyuruldu. Yayımlanan metinle birlikte, Uzm. Dr. Hüseyin Çağrı Şahin’in yeni görevi hukuki geçerlilik kazandı. Karar, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNE DAYALI GÖREVLENDİRME

Atamanın hukuki dayanağı olarak 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci ve 3’üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8’inci maddesi gösterildi. Söz konusu maddeler, üst kademe kamu yöneticileri ve uzmanlık kurullarında görev alacak isimlerin atanmasına ilişkin usul ve esasları düzenliyor. Bu çerçevede yapılan görevlendirme, Cumhurbaşkanının yürütme yetkisi kapsamında alınan kararlardan biri olarak Resmî Gazete’de yer aldı.

ADLİ TIP KURUMU VE İHTİSAS KURULLARININ GÖREVİ

Adli Tıp Kurumu, adli mercilerin ihtiyaç duyduğu bilimsel ve teknik görüşleri sunmakla görevli, adalet sistemi içinde kritik bir role sahip kurumlar arasında bulunuyor. Kurum bünyesinde faaliyet gösteren ihtisas kurulları ise farklı uzmanlık alanlarında değerlendirme yaparak mahkemelere, savcılıklara ve diğer adli birimlere bilimsel raporlar sunuyor. Bu kurullar, adli süreçlerde delillerin bilimsel açıdan değerlendirilmesine katkı sağlıyor.

ONUNCU İHTİSAS KURULU’NUN ÇALIŞMA ALANI

Adli Tıp Onuncu İhtisas Kurulu, Adli Tıp Kurumu bünyesinde belirli uzmanlık alanlarına ilişkin inceleme ve değerlendirmeleri yürütmekle görevli kurullar arasında yer alıyor. Kurul üyeleri, alanlarına giren dosyalar üzerinde bilimsel yöntemlere dayalı değerlendirmeler yaparak görüş bildiriyor. Bu kapsamda kurul üyelikleri, uzmanlık ve mesleki yetkinlik gerektiren görevler arasında kabul ediliyor.

UZMAN HEKİMLERİN KURULLARDAKİ ROLÜ

Adli Tıp Kurumu ihtisas kurullarında görev alan uzman hekimler, adli vakaların değerlendirilmesinde önemli sorumluluklar üstleniyor. Uzmanlık bilgisi ve mesleki deneyim, bu kurullarda yapılan incelemelerin temel dayanaklarını oluşturuyor. Yapılan atamalarla birlikte, kurulların bilimsel ve teknik kapasitesinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

ATAMANIN TARİHİ VE YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ

Cumhurbaşkanlığı kararı 30 Ocak 2026 tarihinde alındı. Karar, 31 Ocak 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece Uzm. Dr. Hüseyin Çağrı Şahin’in Adli Tıp Kurumu Adli Tıp Onuncu İhtisas Kurulu üyeliği görevi resmen başlamış oldu. Kararın altında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası yer aldı.

RESMÎ METİNLE KESİNLEŞEN GÖREVLENDİRME

Resmî Gazete’de yayımlanan atama metniyle birlikte görevlendirme kesinlik kazandı. Metinde, atamanın hangi mevzuat hükümlerine dayanarak yapıldığı açık şekilde belirtildi. Herhangi bir ek düzenleme veya geçiş süreci yer almayan karar, yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girdi.

KAMU KURUMLARINDA UZMANLIK ODAKLI ATAMALAR

Son dönemde Resmî Gazete’de yayımlanan atama kararları, kamu kurumlarında uzmanlık ve ihtisas gerektiren görevlerin doldurulmasına yönelik düzenlemeleri gündeme taşıyor. Adli Tıp Kurumu gibi teknik ve bilimsel değerlendirme yapan kurumlarda gerçekleştirilen bu tür atamalar, adalet hizmetlerinin bilimsel temelde yürütülmesi açısından önem taşıyor. 2026/35 sayılı karar da bu kapsamda gerçekleştirilen üst düzey görevlendirmeler arasında yer aldı.

RESMÎ GAZETE İLE KAMUOYUNA DUYURULDU

Uzm. Dr. Hüseyin Çağrı Şahin’in Adli Tıp Kurumu Adli Tıp Onuncu İhtisas Kurulu üyeliğine atanmasına ilişkin karar, Resmî Gazete’de yayımlanarak kamuoyuna duyuruldu. Böylece atama süreci mevzuata uygun şekilde tamamlandı ve kurulun yeni üyesi resmen göreve başlamış oldu.

Özgeçmiş:

Uzm. Dr. Hüseyin Çağrı Şahin, 25 Ocak 1996 yılında Kayseri’de doğdu. Kayseri Fen Lisesindeki öğreniminin ardından 2020 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun olarak tıp doktoru unvanını aldı. 2021 yılında Adli Tıp Kurumunda başladığı ihtisas eğitimini tamamlayarak 2025 yılında Adli Tıp Uzmanı oldu. Uzmanlık eğitimi sürecinde adli psikiyatri, madde bağımlılığı, tıbbi uygulama hataları ve sağlık hukuku alanlarında çeşitli bilimsel çalışmalar yürüttü. Aynı dönemde İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olarak tıp ve hukuk disiplinlerini bir arada değerlendirme olanağı buldu.

Adli Tıp Kurumu Birinci Üst Kurulunda uzman doktor olarak görev yapmakta ve İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesinde misafir öğretim görevlisi olarak ders vermektedir. Ayrıca Tıp Hukuku Araştırmaları Derneği yönetim kurulu üyesi olup çalışmalarını bu alanda sürdürmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.