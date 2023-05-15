Kayserili dünya şampiyonları yurda döndü

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta 4-13 Mayıs arasında düzenlenen Muaythai Dünya Şampiyonası Elit Büyükler kategorisinde dünya şampiyonu olan Kayserili sporcular, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde coşkuyla karşılandı.

Tayland’da 4-13 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Muaythai Dünya Şampiyonası’na Kayseri’den katılan sporcular, dünya şampiyonluğu ve derecelerle yurda döndü. 102 ülkeden sporcuların yer aldığı şampiyonaya Kayseri’den giden Sercan Koç; Büyük Erkekler 63.5 kiloda ve Büyük Kadınlar 51 kiloda katılan Gülistan Turan, rakiplerini eleyerek dünya şampiyonu oldu. Yine Kayseri’den şampiyonaya katılan Mensure Karadayı; Büyük Kadınlar 75 kiloda dünya ikinciliği elde ederken, Ayten Özdemir de Büyük Kadınlar 48 kiloda dünya üçüncüsü oldu. Sporcular aileleri, vatandaşlar ve Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı tarafından büyük coşku ile karşılandı.

Elde edilen başarılarla muaythai sporunun Türk sporuna katkısının da görüldüğünü söyleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, “Bugün Kayserimizde gerçekten muhteşem ve mutlu bir günü yaşıyoruz. Bugün şampiyonların günü, heyecanlı bir gün. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu güzellikleri bugün Kayserimizde spor adına, muaythai adına yaşıyoruz. Uzun dönemdir çalışmalarını sürdüren Muaythai Milli Takımımızın, Tayland’daki dünya şampiyonasında hem takım halinde en büyük takım ve şampiyon takım olması, Halil hocamızın o kupayı alması, Göksel hocamızın takımın başında bulunması ve şampiyonlarımızın bugün burada bu edayla gelmesi, al bayrağımızı gönlere çektirmesi ve bu heyecanı yaşamamız başta Kayserimiz adına bizi ziyadesiyle mutlu etti. Gururlandırdı ve heyecanlandırdı. Bizi daha da teşvik ediyor spora ve özellikle muaythai branşında hangi aşamada Türk sporuna destek verdiğini görmek adına mutluluk duyuyoruz. İnşallah bu şampiyonluklar büyüyerek ve gelişerek devam ediyor. Dünyaya damga vuruyor, özellikle de Kayseri’nin muaythai dalındaki gelişmesini, ülke sporuna ve branşına kattığı değer adına ayrı bir mutluluk duyuyorum. Bu vesile ile başta hocalarıma, as başkanımıza, federasyon temsilcimize ve şampiyonlarımıza şükranlarımı iletiyorum” dedi.

Büyük Erkekler kategorisinde Dünya şampiyonu olan Sercan Koç ise, “6 yıldır bu sporu yapıyorum. Ülkemizin bu zor günlerinde bu şampiyonluğu armağan ettiğim için mutluyum. Şampiyonluk ülkemize ve Kayserimize armağan olsun. 2022’de Avrupa şampiyonu olmuştum ve 2023’te de dünya şampiyonu oldum. Bunun mutluluğunu yaşıyorum. Herkesin en küçüğünden en büyüğüne sporu yapmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Büyük Kadınlar Dünya Şampiyonu Gülistan Turan da, “Tayland’da bir müsabakaya katıldık. Çok çalıştık, çok antrenman yaptık. Ben 51 kiloda dövüştüm ve 4 maç yaptım. Maçların üçünü nakavtta kazandım, zorlu ülkelerle dövüştüm, savaştım. Onun üzerine de yılın en iyi kadın dövüşçüsü unvanını Türkiye adına kazandım. Çok mutluyum, gururluyum. İstiklal Marşı’mızı okuttum ve okuturken de ağladım. 2 şampiyonun da Kayseri’den çıkmasından dolayı çok mutluyum, gururluyum. Diğer illerden çıkmadı, Kayseri’den çıktı. Ülkemizi ve bizi en iyi şekilde temsil ettik. Bayrağımızı dalgalandırdık. Sizi gururlandırdığım için çok mutluyum. Her şey için teşekkür ederim” cümlelerine yer verdi.