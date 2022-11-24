Kayserili Duru Türkiye üçüncüsü oldu

Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonası'nda 3'üncü olan Kayserili Duru Aksoy, 2022 Avrupa Yaş Grupları Şampiyonasında 5,5 puan alarak Avrupa 19'uncusu oldu.

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  • 24.11.2022 13:31
  • Güncelleme: 24.11.2022 13:31
Kayserili Duru Türkiye üçüncüsü oldu

Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonası'nda 3’üncü olan 11 yaşındaki Kayserili Duru Aksoy ülkemizi temsilen katıldığı Antalya'da düzenlenen 2022 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası'nda 5,5 puan alarak Avrupa 19'uncusu oldu. Bu turnuvada en iyi 3’üncü Türk sporcu olan Duru Aksoy, U 12 yaş grubunda 156 puan Elo (derece) kazanarak Avrupa Şampiyonası'nda en yüksek puan toplayan oyuncu oldu. Satrancı 5 yaşındayken annesinin öğrettiğini söyleyen Duru Aksoy, “Daha sonra ilkokul öğretmenim 3’ncü sınıfa kadar devam ettirdi. Ondan sonra kendimi daha iyi geliştirme açısından Siyah Vezir kulübüne başladım. Türkiye’de ikincilik ve üçüncülük elde ettim daha sonra ise Avrupa’da 19’uncu oldum. Şampiyonaya hazırlanırken hem kitaplardan çalıştım hem de dünyanın tüm ülkelerindeki sporcularıyla online oyunlar oynadım. Şampiyonada yabancılarla oynamak, oradaki ortam çok güzeldi. Hediye alan rakipler de oldu. Satrancı herkese tavsiye ederim. Yeter ki bırakmasınlar. Bende de çok artışları oldu. Ders başarılarımda katkıları oldu. Sosyal olarak bana katkıları oldu” şeklinde konuştu. 

‘BİRÇOK ÇOCUK CAM FANUSUN İÇİNDE BÜYÜYOR’

5 yıldır Duru’nun antrenörlüğünü yapan Antrenör Ahmet Yasir Yiğit, şampiyona hazırlık sürecinden bahsetti. Bu sürecin çok kolay olmadığını dile getiren Yiğit, “5 yıldır durunun öğretmeniyim. Bu süreç tabi ki kolay değil, emek verilmesi gereken bir olay, emek veren bütün çocukların belli bir oranda başarılı olması gerekiyor. Tabi içinde de yetenek olunca güzel başarılar geliyor. İyi bir çalışma ile olması gerekiyor tabi bunun. Doğru bir çalışmadan sonra da hem Kayseri’yi hem de Türkiye’yi temsil etti. Avrupa’da da en yüksek eloyu toplayarak başarılı olduk. 46 ülkenin katıldığı bir turnuvada 19’u olmayı başardı ve Türkler arasında da 3’üncü olmayı başardı. Turnuvaya katılmadan önceki süreçte haftanın 3-4 günü ağırlıklı şekilde bir çalışma oldu. Duru’nun her gün çalışması gerekiyordu. Kendini geliştirebilmesi için olabildiğince antrenman yapması gerekiyordu. Doğru bir çalışma sonucunda da başarı geldi” ifadelerini kullandı. 

Satrancın çocuklar üzerinde ki etkisinden bahseden Yiğit, “Satranç, öncelikle çocukların kendilerine olan güvenin artmasını sağlıyor. Çocuğun kendi yaptığı hatasının arkasında durmasını sağlıyor. Çünkü günümüzde birçok çocuk cam fanusun içinde büyüdüğü için yaptığı hatanın arkasında anne babalar örtbas edebiliyor ama burada, oyunda hatanın arkasından sonuç olarak kaybedeceğini biliyor. Yani neden sonuç ilişkisini bulabiliyor çocuklar. Bu da çocukların kendi bireysel gelişimleri için çok faydalı oluyor. Bir sonraki hamleyi düşünme imkanı tanıyor. Çocukların hem okul başarısında hem de normal hayatta daha başarılı olmasını sağlıyor” diye konuştu.

1ha

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