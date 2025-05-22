Kayserili Düşünür Akif Emre için İstanbul'da Özel Anma Programı
23 Mayıs 2017'de hayatını kaybeden Kayserili yazar ve düşünür Akif Emre anısına İstanbul'daki Mavera Eğitim ve Sağlık Vakfı'nda düzenlenen 'Çarşamba Sohbetleri' kapsamında gerçekleşen saygı programında, Emre'nin memleketine dair derin bağları ve şehirle medeniyet arasındaki ilişkisi öne çıktı.
Şehri ve Medeniyeti Anlamada Derin İzler Bıraktı
Kayseri'den konuşmacı olarak programa katılan Yusuf Yerli, Emre’nin özellikle şehir ve medeniyet anlayışını yaşanmışlıklar üzerinden yorumladığını ve Kayseri’nin özlemle andığı bu büyük düşünürün, erguvandan yola çıkarak hayata dair evrensel mesajlar verdiğini belirtti.
Kayseri'nin ve ülkemizim kültür ve fikir dünyasına yaptığı katkılarla hafızalarda yer eden Akif Emre’ye duyulan özlem ve saygı, program boyunca hissedildi.