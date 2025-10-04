Kayserili firmanın ürününde sakatat eti tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yaptığı belirlenen firmaları açıklamaya devam ediyor. Bakanlık tarafından her gün güncellenen listede Kayseri’de gıda sektöründe faaliyet gösteren bir firma daha yer aldı.

SAKATAT ETİ TESPİT EDİLDİ

Kocasinan ilçesinde faaliyet gösteren DNC Et Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi-(Eski Ünvanı: Arda Et Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi) firmasına ait Kayseri Divan markasının ‘Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk’ ürününde ‘Sakatat (Baş Eti)’ tespit edildi. Söz konusu tespit, 20 Eylül 2025 tarihli seri ürününde belirlendi.