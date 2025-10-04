Kayserili firmanın ürününde sakatat eti tespit edildi

  • Haberler
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından taklit veya tağşiş yaptığı belirlenen firmalar listesine Kayseri'de gıda sektöründe faaliyet gösteren bir firma daha yer alırken, firmanın ürününde sakatat eti tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit veya tağşiş yaptığı belirlenen firmaları açıklamaya devam ediyor. Bakanlık tarafından her gün güncellenen listede Kayseri’de gıda sektöründe faaliyet gösteren bir firma daha yer aldı.

SAKATAT ETİ TESPİT EDİLDİ
Kocasinan ilçesinde faaliyet gösteren DNC Et Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi-(Eski Ünvanı: Arda Et Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi) firmasına ait Kayseri Divan markasının ‘Isıl İşlem Görmüş Dana Sucuk’ ürününde ‘Sakatat (Baş Eti)’ tespit edildi. Söz konusu tespit, 20 Eylül 2025 tarihli seri ürününde belirlendi.

Haber Merkezi

