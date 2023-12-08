Kayserili futbolcu İbrahim Öztürk annesini kaybetti
Kayserili olan ve uzun süredir Altay'ın kaptanlığını yapan İbrahim Öztürk'ün annesi Kibar Öztürk (65) yaşamını yitirdi.
- 08.12.2023 19:04
- Güncelleme: 08.12.2023 19:04
TFF 1’inci Lig takımlarından Altay’ın kaptanı İbrahim Öztürk annesini kaybetti. Hasta olan ve bir süredir tedavisi devam eden Kibar Öztürk kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Annesinin hayatını kaybettiğini öğrenen İbrahim Öztürk Kayseri’ye geldi. Kibar Öztürk’ün cenazesi Hulusi Akar Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık’a defnedildi. Cenazeye Öztürk ailesi ile çok sayıda vatandaş katıldı.
1ha
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