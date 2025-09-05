Kayserili futbolcu Korkmazcan, Yozgat Bozok Spor'a transfer oldu
Kayserispor alt yapısında birçok kategoride forma giydikten sonra geçen sezon A takıma kadar yükselen genç futbolcu Korkmazcan Dernek, 3'üncü Lig takımlarından Yozgat Belediyesi Bozok Spor'a transfer oldu.
Futbola Şekerspor alt yapısında başlayan ve 12 yaşında Kayserispor’a transfer olan Korkmazcan Dernek bir çok yaş kategorisinde forma giydi. Geçen sezon A takıma kadar yükselerek Kayserispor’un Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı maçın kadrosunda da yer alan 19 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz gün Yozgat Belediyesi Bozok Spor ile 5 senelik sözleşme imzaladı.