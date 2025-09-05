  • Haberler
  • Gündem
  • Kayserili futbolcu Korkmazcan, Yozgat Bozok Spor'a transfer oldu

Kayserili futbolcu Korkmazcan, Yozgat Bozok Spor'a transfer oldu

Kayserispor alt yapısında birçok kategoride forma giydikten sonra geçen sezon A takıma kadar yükselen genç futbolcu Korkmazcan Dernek, 3'üncü Lig takımlarından Yozgat Belediyesi Bozok Spor'a transfer oldu.

Kayserili futbolcu Korkmazcan, Yozgat Bozok Spor'a transfer oldu

Futbola Şekerspor alt yapısında başlayan ve 12 yaşında Kayserispor’a transfer olan Korkmazcan Dernek bir çok yaş kategorisinde forma giydi. Geçen sezon A takıma kadar yükselerek Kayserispor’un Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı maçın kadrosunda da yer alan 19 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz gün Yozgat Belediyesi Bozok Spor ile 5 senelik sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Melikgazi'de İngilizce Yaz Kampı Başarıyla Tamamlandı
Melikgazi'de İngilizce Yaz Kampı Başarıyla Tamamlandı
CHP'nin İlçe Kongresi ertelendi
CHP’nin İlçe Kongresi ertelendi
Altun'dan Milletvekili Çopuroğluna sert tepki: 'Sahadayız, Milletin Yanındayız'
Altun'dan Milletvekili Çopuroğluna sert tepki: 'Sahadayız, Milletin Yanındayız'
Popüler konserlerin gölgesinde Kültür Yolu Festivali başladı
Popüler konserlerin gölgesinde Kültür Yolu Festivali başladı
Kayseri'de bir hafta boyunca Millet Bahçesine ulaşım ve müzeler Ücretsiz
Kayseri'de bir hafta boyunca Millet Bahçesine ulaşım ve müzeler Ücretsiz
Kocasinan, Yeni Asfalt Plenti ile Rekor Kırmaya Hazırlanıyor
Kocasinan, Yeni Asfalt Plenti ile Rekor Kırmaya Hazırlanıyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!