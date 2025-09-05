Kayserili futbolcu Korkmazcan, Yozgat Bozok Spor'a transfer oldu

Futbola Şekerspor alt yapısında başlayan ve 12 yaşında Kayserispor’a transfer olan Korkmazcan Dernek bir çok yaş kategorisinde forma giydi. Geçen sezon A takıma kadar yükselerek Kayserispor’un Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı maçın kadrosunda da yer alan 19 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz gün Yozgat Belediyesi Bozok Spor ile 5 senelik sözleşme imzaladı.