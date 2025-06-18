Kayserili futbolcu Nurettin Korkmaz öğrencilerle bir araya geldi

Ağırnas’ta bulunan Osman Yücel Ortaokulu yıl sonu etkinlikleri kapsamında piknikte bir araya geldi. Kayserispor alt yapısından yetişen ve A takımda forma giyen Nurettin Korkmaz piknikte öğrencilerle bir araya geldi. Etkinliğe ayrıca Gesi Jandarma Karakol Komutanı Mithat Güler, Ağırnas Mahalle Muhtarı Cem Güven, Ağırnas Osman Yücel Ortaokulu Müdürü Seyit Seher, Halıcıoğlu Konağı Sahibi Mustafa Halıcıoğlu, iş adamı Tarkan Korkmaz, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

NURETTİN KORKMAZ: ONLARA ÖRNEK OLABİLİYORSAK NE MUTLU

Etkinlikte konuşan genç futbolcu Nurettin Korkmaz, “Süper Ligde kaldıımız için mutluyum. Güzel bir tatil sezonu geçiriyoruz. Burada kardeşimizle bir araya geldik. Güzel bir zaman geçirdik. Yeni sezona hazırlanmaya devam ediyoruz. Buradaki kardeşlerimize örnek olabiliyorsak ne mutlu. Onlardan kendi şehrimizin takımı Kayserispor’un formasını giymesini isterim. Kayserispor da büyük bir camia bunun farkında olmaları için elimden geleni yapacağım” diye belirtti.

OKUL MÜDÜRÜ SEYİT SEHER: GÜZEL BÜR ETKİNLİK OLDU

Okul Müdürü Seyit Seher ise, “Yıl sonu etkinlikleri kapsamında pinnik düzenledik. Bu pikniğe katkı sağlayan ve bizzat katılan Nuretin Korkmaz’a babasına ve ve Mustafa Halıcıoğlu ağabeyimize ve teşekkür ediyoruz. Güzelbir etkinlik olduk. Çocuklarımız eğlendi. Oynadık çeşitli aktiviteler yaptık” dedi.