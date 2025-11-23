Kayserili gazetecilerden Milletvekili Böhürler'e övgü dolu sözler

Gazeteci ve İş İnsanı Deniz Çağan’ın değerli ev sahipliğinde, Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ileverimli ve yapıcı bir istişare toplantısı gerçekleştiren Kasyseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, gazeteci Azim Deniz, Yusuf Agaşe, İlter Sağırsoy ve Mahmut Tursun'un katıldığı istişare toplantısında, Kayseri'nin kalkınma hamleleri, hükümetin “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusundaki duruşu ile ilimizin temel sorunları ve ihtiyaçları ele alındı.

Toplantı sonrası Milletvekili Ayşe Böhürler'den özgü ile söz eden gazeteci Azim Deniz, ‘Bu buluşmada bir kez daha gördük ki, Sayın Böhürler artık gerçek anlamda “Kayseri’nin Milletvekili” olmuştur. Şehrimizin meselelerine hâkimiyeti, gazeteci meslektaşlarımızın görüş ve önerilerini büyük bir dikkatle dinlemesi, önemli notlar alması ve bu fikirleri çözüm üretmek üzere sahiplenmesi son derece takdire şayandır. Kayseri adına Yolun henüz başında olduğunu hatırlatarak şehrimiz adına gösterdiği özveri ve çalışkanlık için teşekkür ediyor, bu tür yapıcı diyalogların devamını diliyorum.' ifadelerini kullandı.

Gazeteci İlter Sağırsoy da istişare toplantısı ve Milletvekili Böhürler'le ilgili, ‘Tek kelimeyle mükemmel’ ifadelerini kullandı.

Milletvekili Ayşe Böhürler de 'Kayseri'de gazeteci meslektaşlarımla, Deniz Çağan’ın ev sahipliğinde verimli bir sohbet gerçekleştirdik. Kayseri’mize yönelik yürüttüğümüz çalışmalar ve yatırımları, mesleğimizi ve üzerinde çalıştığımız dijital medya yasasını ele aldık. Bu buluşma, kıymetli bir fikir alışverişine vesile oldu. Kayseri’miz ve şehrimizin basın camiası için bu tür istişarelerin ortak aklı güçlendirdiğine yürekten inanıyorum.' ifadelerini kullandı.