Kayserili gazetecini pozu gündemi karıştırdı

Kayserili Gazeteci Sinan Burhan'ın Paris'te verdiği poz gündemi karıştırdı.

Kayserili gazetecini pozu gündemi karıştırdı

Kayserili Gazeteci Sinan Burhan ve Zafer Şain, TUSAŞ'ın davetlisi olarak Paris'e gitmişlerdi. Paris'in lüks otellerinden biri olarak bilinen ve gecelik en düşük fiyatının 145 bin lira olan Hotel Ritz Paris'ten paylaştıkları fotoğraf gündemi karıştırdı. Burhan ve Şahin'in ise otelde kalmadıklarını sadece poz vermek için otelde bulunduklarını söyledikleri öğrenildi.

Öte yandan Sinan Burhan tarafından organize edilen basın ödülleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dağıtılıyor.

Haber Merkezi

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