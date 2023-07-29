Kayserili Gazi, İsmet Eraslan yaşamını yitirdi
Hakkari Şemdinli'de BTÖ mensuplarının saldırısı sonucu yaralanan ve 4 yıldır Erciyes Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Gazi Piyade Er İsmet Eraslan, bugün hayatını kaybetti.
- 29.07.2023 10:57
- Güncelleme: 29.07.2023 10:57
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Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi üyesi; Piyade Sözleşmeli Er İsmet Eraslan, 17 Ağustos 2018’de vatani görevinde bulunduğu Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde, BTÖ mensuplarının saldırıya uğraması sonucu gazi olmuştu. Yaralanmasının ardından tedavisi için Kayseri Şehir Hastanesi’ne bağlı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezine sevk edilmişti.
4 yıldır tedavisi süren Eraslan, tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Hastanesi’nde sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.
1ha
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