Kayserili genç atlet, rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu
Avrupa U20 Şampiyonası'na Kayseri'den giden Milli atlet Kıyasettin Kara, 3 bin metre engel finalinde rekor kırarak Avrupa Şampiyonu oldu.
Avrupa U20 Şampiyonası Finlandiya’nın Tampere şehrinde gerçekleştirildi. Şampiyonada Kayserili atlet Kıyasettin Kara antrenörler Süleyman Altınoluk ve Zehra Polat Şarvan nezaretinde katıldı. Kayserili atlet Kıyasettin Kara 3 Bin metre engel finalinde rekor kırarak Avrupa Şampiyonu oldu. Genç sporcu 6 Temmuz’da da İzmir’de yapılan yarışlarda Türkiye rekoru kırmıştı.