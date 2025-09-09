Kayserili genç kaleci Yusuf Özdemir, Alanyaspor'a transfer oldu

Alt yaş kategorilerinde mücadele eden ve U19, U15 ve U14 kategorilerinde Türkiye şampiyonlukları bulunan Talas Belediyespor’dan 2 futbolcu ve Galatasaray’dan 1 futbolcu Trabzonspor’a transfer olmuştu. Talas ekibinden bir futbolcu daha Süper Lig takımının alt yapısına transfer oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, “Talas Sporcu Fabrikası’nda başarı hikayeleri devam ediyor. Hayata geçirdiğimiz proje ile şampiyonluklara ambargo koyan Talas Belediyespor’umuzun 2 sezon Türkiye Şampiyonu olan kadrosunun kalecisi Yusuf Özdemir, Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor’a transfer oldu. Genç oyuncumuzu tebrik ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz” açıklamasında bulunuldu.