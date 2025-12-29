  • Haberler
  • Spor
  • Kayserili genç okçu Süleyman Sefer, Türkiye Şampiyonasından altın madalyayla döndü

Kayserili genç okçu Süleyman Sefer, Türkiye Şampiyonasından altın madalyayla döndü

15 Yaş Altı Salon Türkiye Şampiyonasında mücadele eden Kayserili okçu Süleyman Sefer Sarıaslan kategorisinde altın madalya kazandı.

Kayserili genç okçu Süleyman Sefer, Türkiye Şampiyonasından altın madalyayla döndü

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen ASES 15 Yaş Altı Salon Türkiye Şampiyonasına Kayseri’den katılan Süleyman Sefer Sarıkaya Klasik Yay 15 Yaş Altı Erkekler kategorisinde yarıştı. Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda 50 ilden 151 kulüp ve 1242 sporcu mücadele etti. 
Makaralı Yay 15 Yaş Altı Erkekler kategorisinde mücadele eden Kayserili okçu Süleyman Sefer Sarıaslan birinci olarak altın madalya kazandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Yılbaşı Öncesi Batıl 12 Üzüm Ritüeline Endişe Verici İlgi
Yılbaşı Öncesi Batıl 12 Üzüm Ritüeline Endişe Verici İlgi
Kayseri'de gıda denetimi: 1 yılda 75 milyon lira cezai işlem
Kayseri’de gıda denetimi: 1 yılda 75 milyon lira cezai işlem
Kayseri'nin komisyonsuz online yemek siparişi platformu 'Tıkyemek' tanıtıldı
Kayseri’nin komisyonsuz online yemek siparişi platformu “Tıkyemek” tanıtıldı
Eski Milletvekili Nurettin Kaldırımcı'dan Gazetemize Ziyaret
Eski Milletvekili Nurettin Kaldırımcı'dan Gazetemize Ziyaret
Kocasinan Belediyesi 8 Yılda 802 Milyon TL Tasarruf Sağladı
Kocasinan Belediyesi 8 Yılda 802 Milyon TL Tasarruf Sağladı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2025'te 110 Milyon TL'yi Aşan Sosyal Yatırım Gerçekleştirdi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2025'te 110 Milyon TL'yi Aşan Sosyal Yatırım Gerçekleştirdi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!