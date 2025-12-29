Kayserili genç okçu Süleyman Sefer, Türkiye Şampiyonasından altın madalyayla döndü

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen ASES 15 Yaş Altı Salon Türkiye Şampiyonasına Kayseri’den katılan Süleyman Sefer Sarıkaya Klasik Yay 15 Yaş Altı Erkekler kategorisinde yarıştı. Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda 50 ilden 151 kulüp ve 1242 sporcu mücadele etti.

Makaralı Yay 15 Yaş Altı Erkekler kategorisinde mücadele eden Kayserili okçu Süleyman Sefer Sarıaslan birinci olarak altın madalya kazandı.