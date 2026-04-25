Kayserili genç üreticiden dikkat çeken başarı

Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Güzelöz Mahallesi’nde yaşayan 16 yaşındaki Mehmet Babacan, genç yaşına rağmen hayvancılıkta gösterdiği azim ve başarıyla dikkat çekiyor. Babasıyla birlikte küçük yaşlardan itibaren besicilikle ilgilenen Babacan, 50 koyunla başladıkları işi kısa sürede 120’ye çıkarmayı başardı.

Babacan, işini severek yaptığını belirterek, “16 yaşımdayım. Kayseri Yeşilhisar Güzelöz Mahallesi'nde oturuyorum. Hayvancılığa merakım babadan gelme bir meslek. Dedelerimizden babama, babamdan bana gelen bir meslek. Babam ile birlikte dağa koyunlarımıza bakmaya gidiyoruz, karavanımızda kalıyoruz. Bunun tadı, koyunun kuzunun tadı açıklanamaz. Benim içimde ayrı bir sevgisi var. Doğayı gezmeyi seviyorum. Sevdiğim için bu iş bana hiç zorluk olmuyor. Zorluk olarak bunun kışı var, yazı var, yağmuru var, sıcağı var, iğnesi var, kırkımı var. Bunların hepsini biz kendimiz yapıyoruz. Gerekirse veterineri çağırıp yaptırıyoruz. Bu zorluklara rağmen bu mesleği seviyorum, çok seviyorum. Hatta bu işe 50 koyunla başladık, şu an koyun sayımız 120 civarına ulaştı. Daha da üretmeye devam edeceğim. Devlet büyüklerimizden desteklerini bekliyorum. Bu işi çok seviyorum, üretmeyi seviyorum. Bu işe de devam etmek istiyorum. Türkiye’nin de üretmekten başka çaresi yok” dedi.

Mehmet Babacan’ın babası Ekrem Babacan ise oğluyla birlikte ilerleyen zamanlarda 250-300 koyuna kadar ulaşmayı hedeflediklerini ifade ederek, “Ben Ekrem Babacan, Mehmet Babacan’ın babasıyım. Mehmet Babacan’da küçüklükten beri hayvanlara karşı bir merak, bir heves vardı. Bize devamlı yardım ediyordu. Biz de hayvancılık yaptığımız için beraber hayvanları otlatma, yemleme, sulama gibi işlerde sürekli yanımızdaydı. Küçüklükten belliydi. Biz de onun hevesini kırmadık, devam ettirdik. Bu meslek bize babadan geçtiği için biz de devam ettirmeyi düşünüyoruz. Çocuğa herhangi bir engel olmadık, aksine destek olduk. Gelecekte hayvancılığı daha güzel yapması adına yanında duruyoruz. 50 hayvanla başladık, 120-130 hayvana kadar çıktık. Şu anda hedefimiz 250-300 hayvana ulaşmak. Hedeflerimiz büyük. Tarım ve hayvancılık konusunda üretimden başka çaremiz yok. Üreteceğiz, başka şansımız yok. Ağaç yaşken eğilir. Çocuğumuzun bu işi öğrenmesi önemli. Türkiye’de çoban sıkıntısı var deniyor ama herkes kendi hayvanına kendi evladı baksa bu sorun da ortadan kalkar. Herkes kendi üretimini yaparsa sorun çözülür” şeklinde konuştu.