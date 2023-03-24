Kayserili Gurbetçi Aileden Örnek Davranış

Aslen Kayserili olan Gurbetçi Kaynar ailesi, Hollanda’daki başarı hikayelerini ülkemizdeki ticari faaliyetleriyle taçlandırarak, kurmuş oldukları Bardakçı Eğitim ve Dayanışma Vakfı vasıtasıyla hayırseverlikte örnek faaliyetlere imza atıyorlar.

Bardakçı Eğitim ve Dayanışma Vakfı kurucuları olan Bekir ve Ali Kaynar kardeşler, gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak 1988 yılında Hollanda’da ticari faaliyetlerine başlamışlar ve 2006 yılında da Navking Navigasyon sistemlerini ülkemize getirip, 51 ilde bayilik ağı oluşturmuşlar.

Yurt dışı ticari işlerle irtibatı devam eden Kaynar kardeşler, başarılı iş adamlığının yanında sosyal projelere imza atmakta olup toplumsal sorunların çözümüne katkılar sağlayan bir kısım hayır işlerinde projeler üreten Bardakçı Eğitim ve Dayanışma Vakfını kurarlar.

Bardakçı Eğitim ve Dayanışma Vakfı, eğitim, sağlık, kültür, sanat, çevre ve spor alanlarında faaliyetlere destek olmaya çalışıp, bilimsel çalışmalara ve bilimsel seminerlere katkı sağlamaktadır.

Bardakçı Eğitim ve Dayanışma Vakfı, gençlerin kendilerini ve yeteneklerini geliştirmelerini, ülke ve insanlığa yararlı bireyler olmalarını sağlamayı, dünya gençlerini bir araya getirerek sosyal ve kültürel faaliyetlerdeki iletişimlerini güçlendirmeyi ve sosyal gelişimlerini sağlamayı amaçlamaktadır. Yerel, uluslararası proje ve etkinliklerde bulunan vakfımız ayrıca gençlerin sunduğu yeni proje ve etkinlik fikirlerine maddi ve sosyal destekler sağlayarak dayanışma ruhunu geliştirmektedir.

Türkiye'nin çeşitli illerindeki ihtiyaç sahiplerinin muhtelif ihtiyaçlarını karşılayan Bardakçı Eğitim ve Dayanışma Vakfı, her yıl belirli kıstaslara sahip başarılı öğrencilere burs vermektedir. Vakfımız eğitime sağladığı katkıların yanında ihtiyaç sahibi ailelere de ayrıca yardım etmektedir.

Engelli bireylere akülü sandalye yardımı konusunda önemli bir vizyonu olan Bardakçı Vakfı, kuruluş yerini İstanbul’dan Kayseri’ye taşımıştır.

