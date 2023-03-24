Kayserili Gurbetçi Aileden Örnek Davranış

Aslen Kayserili olan Gurbetçi Kaynar ailesi, Hollanda'daki başarı hikayelerini ülkemizdeki ticari faaliyetleriyle taçlandırarak, kurmuş oldukları Bardakçı Eğitim ve Dayanışma Vakfı vasıtasıyla hayırseverlikte örnek faaliyetlere imza atıyorlar.

PAYLAŞ
  • 24.03.2023 12:47
  • Güncelleme: 24.03.2023 13:35
  • 119
Kayserili Gurbetçi Aileden Örnek Davranış
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Aslen Kayserili olan Gurbetçi Kaynar ailesi, Hollanda’daki başarı hikayelerini ülkemizdeki ticari faaliyetleriyle taçlandırarak, kurmuş oldukları Bardakçı Eğitim ve Dayanışma Vakfı vasıtasıyla hayırseverlikte örnek faaliyetlere imza atıyorlar.

Bardakçı Eğitim ve Dayanışma Vakfı kurucuları olan Bekir ve Ali Kaynar kardeşler, gurbetçi bir ailenin çocuğu olarak 1988 yılında Hollanda’da ticari faaliyetlerine başlamışlar ve 2006 yılında da Navking Navigasyon sistemlerini ülkemize getirip, 51 ilde bayilik ağı oluşturmuşlar.

Yurt dışı ticari işlerle irtibatı devam eden Kaynar kardeşler, başarılı iş adamlığının yanında sosyal projelere imza atmakta olup toplumsal sorunların çözümüne katkılar sağlayan bir kısım hayır işlerinde projeler üreten Bardakçı Eğitim ve Dayanışma Vakfını kurarlar.

Bardakçı Eğitim ve Dayanışma Vakfı, eğitim, sağlık, kültür, sanat, çevre ve spor alanlarında faaliyetlere destek olmaya çalışıp, bilimsel çalışmalara ve bilimsel seminerlere katkı sağlamaktadır.

Bardakçı Eğitim ve Dayanışma Vakfı, gençlerin kendilerini ve yeteneklerini geliştirmelerini, ülke ve insanlığa yararlı bireyler olmalarını sağlamayı, dünya gençlerini bir araya getirerek sosyal ve kültürel faaliyetlerdeki iletişimlerini güçlendirmeyi ve sosyal gelişimlerini sağlamayı amaçlamaktadır. Yerel, uluslararası proje ve etkinliklerde bulunan vakfımız ayrıca gençlerin sunduğu yeni proje ve etkinlik fikirlerine maddi ve sosyal destekler sağlayarak dayanışma ruhunu geliştirmektedir.

Türkiye'nin çeşitli illerindeki ihtiyaç sahiplerinin muhtelif ihtiyaçlarını karşılayan Bardakçı Eğitim ve Dayanışma Vakfı, her yıl belirli kıstaslara sahip başarılı öğrencilere burs vermektedir. Vakfımız eğitime sağladığı katkıların yanında ihtiyaç sahibi ailelere de ayrıca yardım etmektedir.

Engelli bireylere akülü sandalye yardımı konusunda önemli bir vizyonu olan Bardakçı Vakfı, kuruluş yerini İstanbul’dan Kayseri’ye taşımıştır.
 

Haber Merkezi

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
KAYMEK'ten 'Narko Rehber' Eğitimi

KAYMEK'ten 'Narko Rehber' Eğitimi

Pelin Gündeş Bakır, İYİ Parti'den aday adayı oldu

Pelin Gündeş Bakır, İYİ Parti’den aday adayı oldu

Şap hastalığında 'kuşlara' dikkat

Şap hastalığında 'kuşlara' dikkat

ERÜ Rektörü Altun, Öğrencilerle İftar Yaptı

ERÜ Rektörü Altun, Öğrencilerle İftar Yaptı

AGÜ Öğretim Üyesi Dr. Talha Erdem'e BAGEP Genç Bilim İnsanı Ödülü

AGÜ Öğretim Üyesi Dr. Talha Erdem'e BAGEP Genç Bilim İnsanı Ödülü

İYİ Partili Yücel: 'Belediye Meclisi için yaşımın ilerlediğini düşünüyorum'

İYİ Partili Yücel: “Belediye Meclisi için yaşımın ilerlediğini düşünüyorum”

Çok Okunanlar
1
Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

2
'Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir'

“Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir”

3
Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

4
'Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir'

“Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir”

5
Sarız, 'Afet bölgesi' kapsamına alınıyor

Sarız, ‘Afet bölgesi’ kapsamına alınıyor

6
Dede Göç'e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

Dede Göç’e müebbet ve 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Her Alanda Adalet Talebimizdir'

'Her Alanda Adalet Talebimizdir'

Kayserili Gurbetçi Aileden Örnek Davranış

Kayserili Gurbetçi Aileden Örnek Davranış

DAHA FAZLA
'Biz pişirelim, siz ulaştırın' Yüz Güldürüyor

'Biz pişirelim, siz ulaştırın' Yüz Güldürüyor

Büyükşehir kütüphaneleri ilk 3 ayda 700 bin ziyaretçi ağırladı

Büyükşehir kütüphaneleri ilk 3 ayda 700 bin ziyaretçi ağırladı

Kocasinan'dan teravih sonrası 'Lokma' ikramı

Kocasinan'dan teravih sonrası 'Lokma' ikramı

KAYMEK'ten Ramazan Etkinlikleri

KAYMEK'ten Ramazan Etkinlikleri

Dr. Ketencioğlu: 'Ülkemizde verem savaşını kesintisiz sürdürmemiz gerekli'

Dr. Ketencioğlu: 'Ülkemizde verem savaşını kesintisiz sürdürmemiz gerekli'