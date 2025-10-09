Kayserili güreşçi Furkan, Balkan Şampiyonasından gümüş madalyayla döndü

  • Haberler
Romanya'nın Cluj Napoca kentinde düzenlenen Güreş Balkan Şampiyonası'nda mücadele eden Kayseri Güreş Eğitim Merkezi Sporcusu Furkan Güzel, ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Balkan Güreş Şampiyonası Romanya’nın Cluj Napoca kentinde düzenlendi. İki gün süren müsabakalarda millilerimiz U15 kategorisinde 12 altın, 8 gümüş ve 16 bprnz madalya kazandı. Şampiyonaya ilimizden giden Kayseri Güreş Eğitim Merkezi sporcusu Furkan Güzel de U15 kategorisinde podyuma çıktı. 44 kiloda mücadele den Furkan Güzel ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Haber Merkezi

