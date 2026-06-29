Kayserili güreşçi Muhammed Reşit Yörük Türkiye şampiyonu oldu
Sivas'ta düzenlenen U17 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Kayseri Güreş Eğitim Merkezi sporcusu Muhammed Reşit Yörük, 71 kilogram kategorisinde Türkiye şampiyonu olarak altın madalya kazandı.
Şampiyona boyunca başarılı bir performans sergileyen Yörük, çıktığı karşılaşmalarda rakiplerini geride bırakarak kürsünün zirvesinde yer aldı. Elde ettiği şampiyonlukla birlikte U17 Milli Takımı kadrosuna seçilen başarılı sporcu, Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.
Kayseri güreşi adına önemli bir başarıya imza atan Muhammed Reşit Yörük ile antrenörleri Ömer Aytekin, İsmail Erdoğan, Yavuz Fatih Şentürk ve Murat Dağ tebrik edildi.
Yetkililer, ay-yıldızlı formayla Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporcuya başarı dileklerini iletti.