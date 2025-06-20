Kayserili güreşçiler 11 madalyayla döndü

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından U10 – 11 – 12 – 13 – 14 yaş kategorisi Güreş Türkiye Şampiyonası Sivas ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Şampiyonada ilimizi temsil eden Güreş Eğitim Merkezi sporcuları toplamda 11 madalya kazandı. U12 kategorisinde 41 kilogramda mücadele eden Enes Kuyucu, U13 kategorisinde 48 kilogramda Yasin Taşgın, 52 kilogramda Yusuf Sarıyar ve 68 kilogramda Nizammetin Kaan Dükan altın madalya kazandı. U12 kategorisinde 31 kilogramda Abdulkadir Dal ve U12 kategorisinde 34 kilogramda Ömer Kuyucu ikinci gümüş madalya kazandı. U12 kategorisinde 41 kilogramda Ahmet Efe Bulut, U14 kategorisinde 38 kilogramda Ahmet Demir, 41 kilogramda Mustafa Acun ve 44 kilogramda Furkan Güzel bronz madalya kazandı. U11 kategorisinde

78 kilogramda Arda Temurtaş ve U13 kategorisinde 62 kilogramda Bertan Recep Ecevit beşinci oldu.