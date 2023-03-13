Kayserili güreşçiler Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek
Kayserili Milli Güreşçi Abdullah Acar ve Şahan Acar U23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.
- 13.03.2023 11:36
- Güncelleme: 13.03.2023 11:51
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Kayserili Milli Güreşçi Abdullah Acar ve Şahan Acar U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.
Kayseri THOM ve Kayseri Şekerspor sporcularından Abdullah Toprak ve Şahan Acar, 13-15 Mart tarihleri arasında Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenecek olan U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’na katılacak. Acar ve Toprak, şampiyonada Türkiye’yi temsil edecek.
İHA
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