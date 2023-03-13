Kayserili güreşçiler Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek

Kayserili Milli Güreşçi Abdullah Acar ve Şahan Acar U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.

Kayseri THOM ve Kayseri Şekerspor sporcularından Abdullah Toprak ve Şahan Acar, 13-15 Mart tarihleri arasında Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenecek olan U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’na katılacak. Acar ve Toprak, şampiyonada Türkiye’yi temsil edecek.