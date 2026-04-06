Kayserili güreşçiler takım halinde Türkiye Şampiyonu oldu

Okul Sporları Yıldızlar Türkiye Güreş Şampiyonası Ankara ev sahipliğinde 02 – 05 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirildi. Müsabakaya Kayseri’den katılan ve Greko-Romen branşında mindere çıkan sporcular takım halinde Türkiye Şampiyonu oldu. Kayserili sporcular Yusuf Talha Alkan ve Nizameddin Dükkan Kaan Türkiye şampiyonu, Enes Bulut ve Ahmet Efe Bulut ikinci ve Yusuf Sarıyar ise ferdi olarak üçüncü oldu.