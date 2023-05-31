Kayserili hacı adayları dualarla uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen hac organizasyonuyla hac vazifesini yerine getirecek olan 145 kişilik Kayserili hac kafilesi, düzenlenen programın ardından dualarla uğurlandı.

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  • 31.05.2023 15:29
  • Güncelleme: 31.05.2023 17:57
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Kayserili hacı adayları dualarla uğurlandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen hac organizasyonuyla hac vazifesini yerine getirecek olan 145 kişilik Kayserili hac kafilesi, düzenlenen programın ardından dualarla uğurlandı.

Ahmet İnci Cami’de Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programa Kayseri İl Müftüsü Yusuf Akkuş, ilçe müftüleri, hacı adayları ve yakınları katıldı. Programda hacı adaylarına tavsiyelerde bulunan İl Müftüsü Yusuf Akkuş, “Çok değerli hacılarım, öncelikle yolculuğunuzu Allah kolay kılsın. Gideceğiniz yerlerden kazasız, sıkıntısız geri dönüp gelmeyi lütfeylesin. Hepsinden de önemlisi Haccınızı mebrur eylesin inşallah. Buradan Medine’ye uçacaksınız, Allah Resulü’nün yanı başına varacaksınız, en kısa sürede de kendisini ziyaret edeceksiniz. Medine’de çok şeylere şahit olacaksınız. Her şeyden önce efendimize komşu olacaksınız, komşuluğunuzu en güzel şekilde yapacaksınız ve oradan da Mekke’ye geçeceksiniz. Şu anda memleketimizde huzur içinde yaşıyoruz, ibadetlerimizi ediyoruz ve her türlü ibadetimizi çok rahat bir şekilde yapıyoruz ama o dönemlere gittiğimizde insanların çok çileler çektiğini hepimiz görüyoruz ve hepimiz okuyoruz. Dolayısıyla siz oraya gittiğinizde sanki orada yaşıyormuşsunuz gibi hatırlayacaksınız” dedi.

Akkuş, hacca gidenlerin dualarında milleti ve devleti de unutmamasını istediklerini söyleyerek, “Ne mutlu sizlere Allah Resulü’ne kavuşacaksınız. Ne mutlu size Kubbe-i Hadra’ya kavuşacaksınız. Ne mutlu size ki orada 10 bin tane sahabinin metfun olduğu Cennet-ül Baki’ye kavuşacaksınız. Sonra Kabe’ye, o güzel yere Allah’ın evim diye tasrif ettiği o mescide gideceksiniz. Duaların makbul olduğu yerlere gideceksiniz. Yolunuz açık olsun, güle güle gidin. Allah selamet versin ama bizleri de duada unutmayın. Milletimizi ve devletimizi duada unutmayın” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından hacı adayları ve adaylara eşlik edecek 5 din görevlisi otobüslerle havaalanına götürüldü.

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İHA

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