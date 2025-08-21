Kayserili halk ozanı: Aşık Seyrani

Aşık Seyrani, Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Cam-i Kebir Mahallesi’nde 1807 tarihinde doğmuştur. Halk şairi Seyrani, nazmın her alanında ustaca eserler vermiştir. Askerlik sebebi ile 1822 yılında gittiği Balkanlardan 1828 yılında Develi’ye dönmüş ve sonra 1839 yılında Sultan Abdulmecid’in daveti ile bir zaman İstanbul’da bulunmuş ama devlet düzenindeki bozukluklara dayanamayarak gördüğü aksaklıkları hicvedince sarayın gazabına uğrayacağını düşünerek Halep’e kaçmıştır. Burada Kadiri tekkesinin şeyhleri ile sohbetlerde bulunmuş, Şam ve Bağdat’taki ilim ocaklarını da gezmiştir. Daha sonra ömrünün büyük kısmını Kayseri’de geçirmiştir. Koşukları ve güçlü hicivleri, yaşadığı dönemin adeta edebi ve siyasi resmidir. Koşmalarında Divan edebiyatının bütün inceliklerini yakalayabiliriz. Birkaç senelik olduğu bilinen medrese tahsilini cami imamı olan babasından alan Seyrani’nin asıl adı Mehmed olup, “Seyrani” onun şiirlerinde kullandığı mahlasıdır. Seyrani 15 Mayıs 1867 senesinde memleketi Kayseri’de vefat etmiştir.

AŞIK SEYRANİ’NİN ÖRNEK ŞİİRİ:

Dök Seyrani gözden yaşı

Sağlıktır cümlenin başı

Merdin eşiğinin taşı

Kuş tüyünden yumşak olur