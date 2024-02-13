Kayserili Halterci ağırlığının iki katından fazla kaldırdı ve Avrupa Şampiyonu oldu
Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda 55 kilgramda mücadele eden Kayserili milli halterci Muammer Şahin koparmada 112 kilogram kaldırarak Avrupa Şampiyonu oldu.
Dünya Halter Federasyonu tarafından organize edilen Büyükler Avrupa Şampiyonası Bulgaristan’ın Sofya ev sahipliğinde yapılıyor. Kayserili milli halterci Muammer Şahin 55 kilogramda mücadele etti. Daha önce Avrupa Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanan 30 yaşındaki sporcu, bugün 112 kilogram kaldırarak Avrupa Şampiyonu oldu.