Kayserili Halterci ağırlığının iki katından fazla kaldırdı ve Avrupa Şampiyonu oldu

Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda 55 kilgramda mücadele eden Kayserili milli halterci Muammer Şahin koparmada 112 kilogram kaldırarak Avrupa Şampiyonu oldu. 

Kayserili Halterci ağırlığının iki katından fazla kaldırdı ve Avrupa Şampiyonu oldu

Dünya Halter Federasyonu tarafından organize edilen Büyükler Avrupa Şampiyonası Bulgaristan’ın Sofya ev sahipliğinde yapılıyor. Kayserili milli halterci Muammer Şahin 55 kilogramda mücadele etti. Daha önce Avrupa Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanan 30 yaşındaki sporcu, bugün 112 kilogram kaldırarak Avrupa Şampiyonu oldu.

Haber Merkezi

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