Kayserili halterci Çağdaş Kaya Türkiye Şampiyonu oldu
Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonasında mücadele eden Çağdaş Kaya Türkiye Şampiyonu oldu.
Bedensel Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası 15-16 Ocak 2026 tarihleri arasında Ankara Pursaklar Spor Salonunda gerçekleştirildi. Şampiyonaya Kayseri’den Taşkaya Spor Kulubu sporcusu Çağdaş Kaya antrenörü Gökhan Taşçı nezaretinde katıldı. Müsabakalara 59 kilogram sıkletinde çıkan Çağdaş Kaya 165 kilogram kaldırarak Türkiye Şampiyonu oldu. Genç sporcu Türkiye Şampiyonasından altın madalya ile döndü.