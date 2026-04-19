Kayserili halterciler Ankara'dan dereceyle döndü

Ankara ev sahipliğinde gerçekleştirilen Yeşilay Minikler ve U15 Ferdi Türkiye Halter Şampiyonasına Kayseri'den katılan 2 halterci dereceyle döndü.

Yeşilay Minikler ve U15 Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası 15-19 Nisan 2025 tarihleri arasında Ankara ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Şampiyonaya Kayseri’den sporcular, antrenörler Gökhan Taşçı, Buse Yılmaz nezaretinde katıldı. Şampiyonaya U15 yaş kategorisinde 58 sıklette katılan Mihriban Özdemir; koparmada 57, silkmede 61 olmak üzere toplamda 118 kilograma ulaşarak 3’ünüc oldu. Minikler yaş grubunda 44 sıklette mücadele eden Elif Poyraz ; koparmada 31, silkmede 37 olmak üzere toplamda 68 kilogram yaparak 4’üncü oldu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Otomobil iş merkezine girdi
Otomobil iş merkezine girdi
Başkan Arı: 'Dirençli Kayseri'yi İnşaat Mühendisleri inşa edecek'
Başkan Arı: “Dirençli Kayseri’yi İnşaat Mühendisleri inşa edecek”
Başkan Gürcan Senem: 'Seyyid Burhaneddin Mezarlığı, Antik dönemden bu yana mezarlık alanı'
Başkan Gürcan Senem: ‘Seyyid Burhaneddin Mezarlığı, Antik dönemden bu yana mezarlık alanı’
Futboldan atletizme genç sporcu Enes Bekir, Avrupa Şampiyonasına hazırlanıyor⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Futboldan atletizme genç sporcu Enes Bekir, Avrupa Şampiyonasına hazırlanıyor⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Kayseri 8. Kitap Fuarı'nda 'Bir Taşla İki Kuş'
Kayseri 8. Kitap Fuarı’nda “Bir Taşla İki Kuş”
Kayseri Sevdalısı Ali Peker Kitap Fuarında Okurlarla Buluşuyor
Kayseri Sevdalısı Ali Peker Kitap Fuarında Okurlarla Buluşuyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!