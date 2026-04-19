Kayserili halterciler Ankara'dan dereceyle döndü

Yeşilay Minikler ve U15 Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası 15-19 Nisan 2025 tarihleri arasında Ankara ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Şampiyonaya Kayseri’den sporcular, antrenörler Gökhan Taşçı, Buse Yılmaz nezaretinde katıldı. Şampiyonaya U15 yaş kategorisinde 58 sıklette katılan Mihriban Özdemir; koparmada 57, silkmede 61 olmak üzere toplamda 118 kilograma ulaşarak 3’ünüc oldu. Minikler yaş grubunda 44 sıklette mücadele eden Elif Poyraz ; koparmada 31, silkmede 37 olmak üzere toplamda 68 kilogram yaparak 4’üncü oldu.