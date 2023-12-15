Kayserili Hanımlardan Filistin'e Yardım Kampanyası

Kayseri Valiliği izni ile Filistin'de yaşanan İsrail vahşetinden mağdur olan Filistin Halkı yararına, bir grup Kayserili kadın tarafından şehrin bazı bölgelerinde yardım toplama kampanyası başlatıldı.

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  • 15.12.2023 00:38
  • Güncelleme: 15.12.2023 00:39
Kayserili Hanımlardan Filistin'e Yardım Kampanyası
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

6 Ocak tarihine kadar devam edecek olan yardım kampanyası ile şehrin farklı noktalarda oluşturulan yardım çadırlarına makbuz karşılığı nakden yapılabileceği gibi aşağıda belirtilen banka hesap numarasına da yapılabilecek.

Sivil bir insiyatifle Kayseri Valiliğine Filistin için yardım toplama talebini ileten, Firdevs Ersöz, Hatice Kurt, Melek Çalkıcı, Fatma Yıldırım ve Gönül Memiş'ten oluşan sorumlu kurul organizesi ile yapılan Filistin'e yardım faaliyeti aynı zamanda Türkiye'de sivil bir teşebbüsün ilk yardım faaliyeti olma özelliğini taşıyor.

Yardım kampanyası stand noktaları şehir merkezinde, Düvenönü Flo mağaza yakınında, Cumhuriyet Meydanı Almer önünde ve Sivas Caddesi Hunat Hatun tramvay durağı Müftülük yanında bulunuyor.

Filistin yardım kampanyasına destek vermek isteyen vatandaşlar, yardımlarını aynı zamanda Kayseri Valiliği izniyle Fatma Yıldırım adına açılan  IBAN: TR76 0001 5001 5800 7324 1037 57  hesabına, açıklama bölümüne, Kayseri - Filistin Yardım yazarak da yapabilecekler.

Haber Merkezi

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