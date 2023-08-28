Kayserili hayırsever iş adamı hayatını kaybetti

Bezircilioğlu, iki erkek kardeşi ile kurdukları inşaat firması ile Türkiye genelinde birçok kamu projesini başarıyla tamamladı ve Tarihi Aspendos Antik Tiyatrosu restorasyonunu da yaptı. Şirketinin merkezini 1968 yılında önce Ankara'ya, 1974 yılında ise İzmir'e taşıdı. Aynı zamanda hayırsever kişiliği ile de herkes tarafından tanınmaktadır. Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 2010 yılında kendi ismini taşıyan Muzaffer Bezircilioğlu Anadolu Lisesini yaptırarak Milli Eğitim Bakanlığı’nın hizmetine sundu.

İş adamı ve hayırsever Muzaffer Bezircilioğlu 27 Ağustos 2023 Pazar günü İzmir'de hayatını kaybetti. Cenazesi Hulusi Akar Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Kayseri Asri Mezarlığındaki aile kabristanına defnedilecek.