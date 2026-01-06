Kayserili Hayırsever İşadamı Şükrü Karaca vefat etti

  • Haberler
Döndü-Şükrü Karaca Aile Sağlık Merkezi'ni şehrimize kazandıran Hayırsever işadamı Şükrü Karaca vefat etti.

Kayserili hayırsever iş insanı Şükrü Karaca dün vefat etti. Oruçreis Mahallesinde kendi ve ailesi adına yaptırmış olduğu Döndü-Şükrü Karaca Aile Sağlık Merkezi'ni şehrimize kazandıran  Hayırsever işadamı Şükrü Karaca bugün ( 6 Ocak 2026) Kuşçu Mahallesi'nde öğle namazını müteakip kılınacak olan cenaze namazı sonrası toprağa verilecektir.

Allah Rahmet eylesin.

 

