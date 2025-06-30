Kayserili İhaleye Sıcak Bakmıyor: Gaziantep Sanayi Devi HES Kablo'yu Kapacak mı?
Türkiye'nin sanayi devlerinden biri olan HES Hacılar Elektrik AŞ (HES Kablo), Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından 22 milyar TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı. Gaziantep'ten büyük bir sanayi kuruluşunun ihaleye talip olması, hem şehirde hem de iş dünyasında büyük bir heyecan yarattı. Ancak, Kayseri'deki sanayi camiasının bu ihaleye gösterdiği ilgi oldukça düşük.
FETÖ Soruşturmasıyla Kayyıma Devredilmişti
HES Kablo, 2016 yılında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kayyıma devredilmişti. 22 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararla şirketin satış süreci resmen başlatıldı. Mülkiyeti TMSF’ye ait olan şirket için toplam 22 milyar TL’lik tahmini değer belirlendi.
İhale Tarihi Yaklaşıyor, Gözler Gaziantep’te
Satış ihalesine başvurular için son tarih 30 Haziran olarak belirlenirken, ihalenin 1 Temmuz 2025 Salı günü saat 10.00’da İstanbul Esentepe’deki TMSF binasında yapılacağı duyuruldu. İhalede kapalı teklif ve açık artırma yöntemleri birlikte uygulanacak.
Gaziantep’ten Şaşırtan Hamle
Güneydoğu’nun sanayi üssü Gaziantep’ten gelen en dikkat çekici gelişme, tekstil ve pamuk sektörünün öncülerinden bir sanayi devinin HES Kablo’yu satın almak için ihale dosyasını hazırladığı yönündeki haberler. Bu sürpriz hamle, “Gaziantep enerji sektörüne mi giriyor?” ve “Bölgesel güçler yeni dönemin oyuncusu mu olacak?” gibi soruları gündeme taşıdı.
Kayseri’nin Sessizliği
Kayseri’den ise bu ihaleye dair herhangi bir konsorsiyum çalışması gözlemlenmedi. HES Kablo’nun satışa çıkması, Kayserili firmalar için büyük bir fırsat olmasına rağmen, şehirdeki sanayi kuruluşlarının bu duruma sıcak bakmadığı anlaşılıyor. Bu durum, Kayseri’nin sanayi gücünün neden bu ihaleye katılmadığına dair soru işaretleri oluşturuyor.
Tüm Gözler 1 Temmuz’da
Şimdi tüm dikkatler 1 Temmuz’da yapılacak büyük ihaleye çevrildi. Türkiye'nin en büyük kablo üreticilerinden biri olan HES Kablo’nun yeni sahibinin kim olacağı merak konusu. İhalenin sonucu, sadece şirketin değil, Türkiye’deki sanayi dengelerinin de yönünü belirleyebilir.