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Kayserili İmam Hikmet Sarı'dan Yeni Kitap: 'Sükûtun Dili'

Kayseri'de imamlık görevini sürdüren Hikmet Sarı, edebi tefekkür denemelerinden oluşan ilk kitabı 'Sükûtun Dili: Mezar Yazıları ve Ruh Muhasebesi' ile okurların karşısına çıktı.

Kayserili İmam Hikmet Sarı'dan Yeni Kitap: 'Sükûtun Dili'

Sessizliğin İçinden Gelen Satırlar

Kitabın önsözünde Sarı, “Bu kitap, toprağın üstünde yazıldı ama toprağın altındakiler tarafından anlatıldı” sözleriyle eserinin ruhunu özetliyor. Mezarlıklarda sessizliğin aslında en gür hakikatleri dile getirdiğini vurgulayan yazar, her bir satırın bir ömrün muhasebesi olduğunu ifade ediyor.

Hayattan Mezarlıklara Uzanan Yolculuk

Kitapta; ünlü yazarların, hocaların, devlet adamlarının ve mazlumların mezar taşları üzerinden yapılan tefekkürler yer alıyor. Sarı, “Ölüm, hayatın karşıtı değil; en dürüst ve en samimi öğretmenidir” diyerek satırlarının amacını ortaya koyuyor.

Ortak Hikâyemiz

Yazar, mezar taşlarının yalnızca isimleri değil, yarım kalmış hayalleri ve pişmanlıkları da anlattığını belirtiyor. “Bu kitap başkalarının hikâyesi gibi görünse de aslında hepimizin ortak hikâyesidir” sözleriyle, eserin bireysel değil toplumsal bir muhasebeye davet olduğunu dile getiriyor.

Okura Davet

“Sükûtun Dili” okuru, mezarlıkların sessizliğinde kendi hayatına dair izler bulmaya çağırıyor. Sarı, “Eğer kalbinde küçük de olsa bir sarsıntı hissedersen, bil ki bu satırlar maksadına ulaşmıştır” diyerek kitabın amacını özetliyor.

Haber Merkezi

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