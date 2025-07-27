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Kayserili İrem ve Melisa, Paralimpik Oyunlarına katıldı

Kayserili bedensel engelli sporcular İrem Serra Kirtik ve Melisa Şahin, Avrupa Gençler Paralimpik Oyunları'nda mücadele etti.

Kayserili İrem ve Melisa, Paralimpik Oyunlarına katıldı

Avrupa Gençler Paralimpik Oyunları İstanbul’da yapıldı. Yüzme milli takımımızda Kayseri’den de 2 sporcu katıldı. Kayserili bedensel engelli sporcular İrem Serra Kirtik ve Melisa Şahin, antrenörleri Hasan Ertuğrul Çakmak eşliğinde mücadele etti. Kayserili sporcu İrem Serra Kirtik’in yer aldığı bayrak takımı İtalya ve Almanya’nın ardından Avrupa 3’üncüsü oldu.

Haber Merkezi

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