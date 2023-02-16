Kayserili İş Adamı Süleyman Çetinsaya’dan AFAD’a 20 milyon lira bağış

Düzenlenen gecede canlı yayına bağlanan Kayserili Hayırsever İş adamı Süleyman Çetinsaya AFAD’a 20 milyon lira bağışladı.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan İlçeleri merkezli 9 saat arayla meydana gelen 2 büyük deprem, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde büyük yıkıma sebep oldu. Büyük yıkıma neden olan deprem için birçok ulusal ve yerel kanal Türkiye Tek Yürek ortak yayın ile yardım gecesi düzenlendi. Düzenlenen gecede canlı yayına bağlanan Kayserili Hayırsever İş adamı Süleyman Çetinsaya AFAD’a 20 milyon lira bağışladı.