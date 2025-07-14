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Kayserili iş insanı Demir Karamancı yaşamını yitirdi

Kayseri'nin sanayisine katkıda bulunan hayırsever iş insanı Demir Karamancı yaşamını yitirdi. Karamancı'nın cenazesi yarın İstanbul Zincirlikuyu'da kılınacak öğle namazı sonrası toprağa verilecek.

Kayserili iş insanı Demir Karamancı yaşamını yitirdi

Türkiye'nin önde gelen ve Kayseri'nin sanayisine katkıda bulunan hayırsever iş insanı Demir Karamancı yaşamını yitirdi. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla Demir Karamancı’nın vefatını duyurarak, “Başımız sağolsun Demir Karamancı şehrimizin hayırsever duayen iş insanı, kıymetli büyüğümüz Demir Karamancı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerinde bulundu.

Karamancı’nın cenazesi yarın İstanbul Zincirlikuyu'da kılınacak öğle namazı sonrası toprağa verilecek.

Haber Merkezi

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