Kayserili İş İnsanı Demirel MHP Ankara Yönetiminde

Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) Alparslan Doğan'ın Ankara İl Başkanı olarak görevlendirilmesinin ardından yeni yönetim listesi oluştu. Kayserili İş İnsanı Cemil Demirel de MHP Ankara il yönetiminde görev aldı.

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  • 27.07.2023 17:25
  • Güncelleme: 27.07.2023 17:31
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Kayserili İş İnsanı Demirel MHP Ankara Yönetiminde
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Milliyetçi Hareket Partisi’nde (MHP) Alparslan Doğan’ın Ankara İl Başkanı olarak görevlendirilmesinin ardından yeni yönetim listesi oluştu. Kayserili İş İnsanı Cemil Demirel de MHP Ankara il yönetiminde görev aldı.

Milliyetçi Hareket Partisi’nde Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla Ankara İl Başkanlığına geçtiğimiz günlerde Alparslan Doğan görevlendirilmişti. Doğan’ın göreve başlamasıyla yeni yönetim kadrosu da oluşturuldu. Geçmiş dönemlerde MHP Kayseri İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan ve bir süre önce Ankara’ya yerleşen COD Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Demirel, Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl yönetiminde görev aldı.

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İHA

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