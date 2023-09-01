Kayserili iş insanı Faruk Molu hayatını kaybetti

Kayseri'nin ünlü iş insanı Faruk Molu hayatını kaybetti. Kayseri'nin gelişimine katkıda bulunan aynı zamanda siyasi hayatı da olan Molu 95 yaşında hayata gözlerini kapattı. Molu'nun cenazesi,5 Eylül Salı günü Hulusi Akar Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından toprağa verilecek.

FARUK MOLU KİM?

Faruk Molu 1928 yılında dünyaya gözlerini açtı.1945 yılında Kayseri Listesinden mezun olduktan sonra, İstanbul Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesini bitirdi. Daha sonra ise Almanya'da iktisat tahsilini yaptı. 1978-1980 yıllarında Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası'nda Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bulundu. 1 yıl da TÜBİTAK'ta Başkan Yardımcısı olarak çalıştı.

1982 yılında hayatının dönüm noktası olan, Arif Molu tarafından kurulan Tekstil Fabrikasında Yönetici ve Murahhas üye olarak işe başladı. O zamandan sonra Kayseri'de çalışmıştı. Kayseri'nin gelişimi için uğraş veren isimler arasında yer almasıyla beraber kurucusu olduğu Kayseri Sanayi ve İşadamları Derneği Başkanlığı ve Kayseri Serbest Bölgesi Yöntem Kurulu bakan yardımcılığı yaptı. Vefatına kadar da yönetim kurulu başkanı olarak görev aldı.