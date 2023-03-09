Kayserili iş insanı Hüseyin Dede Göç'e bir kez müebbet 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

 Aralarında Kayserili iş insanı Hüseyin Dede Göç'ün de bulunduğu 5 kişinin Yargıtaydan dönen 3 dosya bugün görüldü. Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı. 

PAYLAŞ
  • 09.03.2023 21:16
  • Güncelleme: 09.03.2023 21:16
  • 163
Kayserili iş insanı Hüseyin Dede Göç'e bir kez müebbet 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

HÜSEYİN DEDE GÖÇ: HAKKIMDA DELİL YOK
Mahkemede siz alan Hüseyin Dede Göç, “ Benim hakkımda 36 ay teknik takip kararı verenler şimdi FETÖ’den tutuklu. Benim iddianamem hazırlandı, mahkeme reddetti. Hakkımda delil yok. Ben aile faciası geçirmiş birine sahip çıktım. Öleni de öldüreni de tanımıyorum. Üzerime atılan suçlar bana uymuyor. Ben bu adam değilim. Beraatimi istiyorum” diye konuştu. E.A ise, “Bundan 10 yıl önce arandığımı öğrendim, teslim oldum. Fail yokken cinayet cezası aldım. On yıl bekledim, Yargıtay bozdu. Ben öldürmedim” dedi. H.Ç. ve M.G. ile H.D.G. söyleyeceklerinin olmadığını belirttiler.
Mahkeme heyeti Hüseyin Dede Göç hakkında bir kez müebbet 2 kez 23 yıl 4 ay hapis cezası vererek bütün sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Halk pazarında güncel fiyatlar

Halk pazarında güncel fiyatlar

4 araç birbirine girdi: 1 yaralı

4 araç birbirine girdi: 1 yaralı

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, 2022 Yılı Değerlendirme ve 2023 Yılı Planlama Toplantısı yaptı

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, 2022 Yılı Değerlendirme ve 2023 Yılı Planlama Toplantısı yaptı

Kayseri Emniyeti bin 23 hesabı takibe aldı

Kayseri Emniyeti bin 23 hesabı takibe aldı

SİYASET KIZIŞIYOR : AK Parti'de temayül yoklaması başlaması bekleniyor

SİYASET KIZIŞIYOR : AK Parti’de temayül yoklaması başlaması bekleniyor

Joseph Attamah ameliyat oldu

Joseph Attamah ameliyat oldu

Çok Okunanlar
1
Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

2
MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

3
Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

4
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

5
Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

6
Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayserili iş insanı Hüseyin Dede Göç'e bir kez müebbet 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

Kayserili iş insanı Hüseyin Dede Göç’e bir kez müebbet 2 kez 23 yıl 4 ay hapis

Kayserispor'da, Antalya mesaisi devam ediyor

Kayserispor’da, Antalya mesaisi devam ediyor

DAHA FAZLA
'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hükümlü şüpheli yakalandı

'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hükümlü şüpheli yakalandı

Cinayet zanlısı yurtdışına kaçarken tırın gizli bölmesinde yakalandı

Cinayet zanlısı yurtdışına kaçarken tırın gizli bölmesinde yakalandı

Halkı paniğe sürükleyen bin 23 hesap hakkında işlem yapıldı

Halkı paniğe sürükleyen bin 23 hesap hakkında işlem yapıldı

Kayseri'de ağır hasarlı bina tahliye edildi

Kayseri’de ağır hasarlı bina tahliye edildi

KAYMOS'ta yeni yönetim belli oldu

KAYMOS'ta yeni yönetim belli oldu