Kayserili iş insanı İzzet Bayraktar vefat etti

Kayserili hayırsever ve iş insanı Bayraktarlar Holding ve Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Bayraktar 89 yaşında hayata gözlerini yumdu. İstanbul’da ikamet eden Bayraktar’ın cenazesinin Sarıyer Dedeman Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Yeniköy Sarıyer Mezarlığı’nda toprağa verileceği açıklandı.

Vefat haberini alan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç sosyal medya hesabından “Bayraktarlar Holding kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı, Değerli Hemşehrimiz Sayın Hacı İzzet Bayraktar’ın vefat haberini üzülerek öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, Bayraktar Ailesi’ne başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin” paylaşımında bulundu.

İzzet Bayraktar Kimdir?

1953 yılında üçüncü kuşaktan İzzet Bayraktar, ailenin ithalatla tanışmasına öncülük etmiştir. Bu yeni süreçte, Kayseri'de kalmanın yeterli olamayacağı düşüncesiyle şirketin merkezi İstanbul'a kaydırılmış ve geçiş 1963 yılında tamamlanmıştır. Bayraktar Kardeşler, Kayseri'de kuruluşunu yaptıkları Merkay A.Ş.'ye Mercedes-Otomarsan'ın Kayseri bayiliğini almışlardır. Bayraktar Kardeşler, İstanbul'daki ilk şirketleri Bayraktarlar Motorlu Vasıtalar Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’ni kurdular.