Kayserili iş insanı Yunus Bostancı'nın ortak olduğu şirket 81 ili temsilen 81 kurban kesti

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin ardından illerde çeşitli kutlamalar yapıldı. İstanbul Çatalca'da da

Kayserili iş insanı Yunus Bostancı'nın ortak olduğu Green Life 81 ili temsilen 81 kurban kesti. Kuran tilaveti ile başlayan organizasyonda kesim yapıldıktan sonra vatandaşlara yemek dağıtıldı. Kesilen kurbanlar Darülaceze ve Çatalca Belediyesi Aşevine bağışlandı.