Kayserili İşitme Engelli Güreşçilerden Türkiye Şampiyonalarında Önemli Dereceler

İşitme Engelliler Büyükler Türkiye Şampiyonası’nda mücadele eden sporculardan Recep Karakuş, 86 kilogram kategorisinde Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazanırken, Murat Kırıkoğlu ise 74 kilogramda Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. İşitme Engelliler Yıldızlar Türkiye Şampiyonası’nda ise Mehmet Akif Erciyes 60 kilogramda, Nuh Necati Duran da 65 kilogramda Türkiye üçüncülüğü elde ederek bronz madalya kazandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, elde edilen derecelerin kent sporuna önemli katkı sunduğu belirtilerek, sporcular ile antrenörler Ömer Aytekin, Mehmet Ali Yiğit ve Oğuzhan Cemil Şimşek tebrik edildi.