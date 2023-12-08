Kayserili işletmecilerden İsrail ürünlerine boykot

Kayserili işletme sahipleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları nedeniyle İsrail ürünlerini boykot ederek, iş yerlerinde yerli içecek satacaklarını açıkladı.

PAYLAŞ
  • 08.12.2023 10:49
  • Güncelleme: 08.12.2023 14:04
Kayserili işletmecilerden İsrail ürünlerine boykot
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserili işletme sahipleri, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları nedeniyle İsrail ürünlerini boykot ederek, iş yerlerinde yerli içecek satacaklarını açıkladı.

İsrail’in Gazze’ye 6 Ekim’de başlattığı saldırılar sürerken, Kayseri’nin önde gelen işletmeleri İsrail ürünlerini boykot kararı aldı. Yerli içecek fabrikasını ziyaret eden işletmeciler, ürünler hakkında bilgiler aldı. Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, işletmelerde yerli içecek satılması çağrısında bulunarak, "Dünya kamuoyu da biliyor, 62 gündür İsrail Filistinli kardeşlerimize zulüm ediyor. Bizler de oda olarak boykot etme anlamında Müslüman kardeşlerimizin yanında olmamız gerektiği düşüncesiyle şehirde öne çıkmış lokanta, kafeterya, restoran, düğün salonu gibi işletmecilerimizle Kayseri’mizin yerli firmasının fabrikasındayız. Nasıl ayran, limonata kendi milli içeceğimiz ise burada da yerli gazlı içeceklerimiz var. Çağrımız şudur; işletmelerimize İsrail ürünlerini koymayalım, kendi yerli ve milli ürünlerimizi satalım diye tavsiye ediyoruz. İnşallah savaş da biran önce biter diye dua ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İşletme sahipleri de iş yerlerinde yerli içecekler satacaklarını söyledi.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayserili işletmecilerden İsrail ürünlerine boykot

Kayserili işletmecilerden İsrail ürünlerine boykot

Misafir öğrencilere Kayseri tanıtıldı

Misafir öğrencilere Kayseri tanıtıldı

Kayseri'ye kar 'gelemiyor'

Kayseri'ye kar 'gelemiyor'

Milletvekili Böhürler, Belediyelerde statükodan yana

Milletvekili Böhürler, Belediyelerde statükodan yana

Hamas'tan İsrail'e esir takası şartı

Hamas’tan İsrail’e esir takası şartı

'Da Vinci' cerrahi robot teknolojisi Kayseri'ye kazandırıldı

‘Da Vinci’ cerrahi robot teknolojisi Kayseri’ye kazandırıldı

Çok Okunanlar
1
Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

2
Kayseri'nin Suyu El yakıyor

Kayseri’nin Suyu El yakıyor

3
Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

4
Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

5
Gesi'de başına keserle vurularak öldürülen kadının komşusu İ.K. ve 2 oğlu gözaltına alındı

Gesi’de başına keserle vurularak öldürülen kadının komşusu İ.K. ve 2 oğlu gözaltına alındı

6
Aile ve sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyt Özdemir Ankara İl Müdürü oldu

Aile ve sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyt Özdemir Ankara İl Müdürü oldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TBMM'deki TikTok Toplantısı Tatmin Etmedi

TBMM'deki TikTok Toplantısı Tatmin Etmedi

Milletvekili Arıkan, Ev Sahibi Kiracı Davalarını Meclise Taşıdı

Milletvekili Arıkan, Ev Sahibi Kiracı Davalarını Meclise Taşıdı

DAHA FAZLA
OSB Teknik Kolejinden Hes Kablo'ya İşletme ziyareti

OSB Teknik Kolejinden Hes Kablo'ya İşletme ziyareti

Kadına Şiddet Mahkumu Cezaevinde Kendini Astı

Kadına Şiddet Mahkumu Cezaevinde Kendini Astı

Kayseri'nin tarihinde en yüksek 6.2 büyüklüğünde deprem olmuş

Kayseri'nin tarihinde en yüksek 6.2 büyüklüğünde deprem olmuş

ORAN Kalkınma Ajansı ile kadın kooperatifleri arasında iş birliği protokolü

ORAN Kalkınma Ajansı ile kadın kooperatifleri arasında iş birliği protokolü

OSB'ye ulaşımda alternatif yol trafiğe açıldı

OSB'ye ulaşımda alternatif yol trafiğe açıldı