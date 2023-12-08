Kayserili işletmecilerden İsrail ürünlerine boykot

Kayserili işletme sahipleri, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları nedeniyle İsrail ürünlerini boykot ederek, iş yerlerinde yerli içecek satacaklarını açıkladı.

İsrail’in Gazze’ye 6 Ekim’de başlattığı saldırılar sürerken, Kayseri’nin önde gelen işletmeleri İsrail ürünlerini boykot kararı aldı. Yerli içecek fabrikasını ziyaret eden işletmeciler, ürünler hakkında bilgiler aldı. Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, işletmelerde yerli içecek satılması çağrısında bulunarak, "Dünya kamuoyu da biliyor, 62 gündür İsrail Filistinli kardeşlerimize zulüm ediyor. Bizler de oda olarak boykot etme anlamında Müslüman kardeşlerimizin yanında olmamız gerektiği düşüncesiyle şehirde öne çıkmış lokanta, kafeterya, restoran, düğün salonu gibi işletmecilerimizle Kayseri’mizin yerli firmasının fabrikasındayız. Nasıl ayran, limonata kendi milli içeceğimiz ise burada da yerli gazlı içeceklerimiz var. Çağrımız şudur; işletmelerimize İsrail ürünlerini koymayalım, kendi yerli ve milli ürünlerimizi satalım diye tavsiye ediyoruz. İnşallah savaş da biran önce biter diye dua ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İşletme sahipleri de iş yerlerinde yerli içecekler satacaklarını söyledi.