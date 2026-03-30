Kayserili Judocu Samet Balcı, Türkiye Şampiyonu Oldu

25-26 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyonda gösterdiği üstün performansla ikinci kez altın madalya kazanan Balcı, bu başarısıyla millî takım aday kadrosuna seçilerek Yozgat’ta düzenlenen millî takım kampına katılma hakkı elde etti.

Samet Balcı’nın azmi, disiplini ve inancı, sadece Kayseri’nin değil, tüm Türkiye’nin gururu olarak öne çıkıyor. Elde ettiği bu anlamlı başarı, engellerin azim ve kararlılıkla nasıl aşılabileceğinin en güzel örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Kocasinan Belediyesi’nin spora yaptığı yatırımların meyvelerini vermeye devam ettiğini belirten yetkililer, özel sporcuların sosyal hayata katılımını artıran projelerin artarak süreceğini ifade etti. Samet Balcı’nın başarıları, uluslararası arenada da yeni zaferlere imza atması için bir başlangıç olarak görülüyor.