Kayserili judocu Türkiye ikincisi oldu

Ankara'da düzenlenen Spor Toto İşitme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonası'na Kayseri'den katılan Mehmet Akif Erciyes, Türkiye ikincisi oldu.

Kayserili judocu Türkiye ikincisi oldu

Türkiye Judo Federasyonu tarafından 11-12 Nisan tarihlerinde Ankara’da Spor Toto İşitme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonası düzenlendi. Şampiyonaya çok sayıda sporcu katıldı. Sporcular derce elde etmek için ter döktü. Şampiyonaya Kayseri’den katılan Mehmet Akif Erciyes, 60 kilogram kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, dereceye giren sporcuyu ve antrenörü Seher Öztürk’ü tebrik etti.

Haber Merkezi

