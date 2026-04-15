Kayserili judocular Ankara'dan madalyalarla döndü

Türkiye Judo Federasyonu tarafından 11-12 Nisan tarihlerinde Ankara'da düzenlenen Spor Toto Görme Engelliler Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası'nda Kayserili sporcular önemli dereceler elde etti.

Türkiye’nin farklı illerinden çok sayıda sporcunun katıldığı şampiyonada, Kayseri’yi temsil eden Damla İmrek, J1 kadınlar 70 kilogram kategorisinde gösterdiği üstün performansla Türkiye şampiyonu oldu. Aynı organizasyonda Muhammed Ali Dinçarslan J1 erkekler 81 kilogram kategorisinde, Mustafa Türkmen J2 erkekler 81 kilogram kategorisinde ve Mustafa Sarıhan ise J1 erkekler 95 kilogram kategorisinde Türkiye üçüncülüğünü kazandı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, önemli dereceler elde eden sporcular ile antrenörleri Adnan Erciyes’i tebrik etti. 

Haber Merkezi

