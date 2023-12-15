Kayserili kadınlardan Filistin'e Yardım Kampanyası

Kayseri'de kadınlar tarafından Kayseri Valiliği izni ile Filistin'de yaşanan İsrail vahşetinden mağdur olan Filistinliler için şehrin bazı bölgelerinde yardım toplama kampanyası başlatıldı.

PAYLAŞ
  • 15.12.2023 17:38
  • Güncelleme: 15.12.2023 17:47
Kayserili kadınlardan Filistin'e Yardım Kampanyası
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de kadınlar tarafından Kayseri Valiliği izni ile Filistin’de yaşanan İsrail vahşetinden mağdur olan Filistinliler için şehrin bazı bölgelerinde yardım toplama kampanyası başlatıldı.

6 Ocak tarihine kadar devam edecek olan yardım kampanyası ile şehrin farklı noktalarda oluşturulan yardım çadırlarına makbuz karşılığı nakden yapılabileceği gibi aşağıda belirtilen banka hesap numarasına da yapılabilecek. Sivil bir inisiyatifle Kayseri Valiliğine Filistin için yardım toplama talebini ileten Firdevs Ersöz, Hatice Kurt, Melek Çalkıcı, Fatma Yıldırım ve Gönül Memiş’ten oluşan sorumlu kurul organizesi ile yapılan Filistin’e yardım faaliyeti aynı zamanda Türkiye’de sivil bir teşebbüsün ilk yardım faaliyeti olma özelliğini taşıyor. Yardım kampanyası stant noktaları şehir merkezinde, Düvenönü yakınında, Cumhuriyet Meydanı ve Hunat Hatun tramvay durağı Müftülük yanında bulunuyor.

Filistin yardım kampanyasına destek vermek isteyen vatandaşlar, yardımlarını aynı zamanda Kayseri Valiliği izniyle Fatma Yıldırım adına açılan IBAN: TR76 0001 5001 5800 7324 1037 57 hesabına, açıklama bölümüne "Kayseri-Filistin yardım" yazarak da yapabilecekler.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayserili kadınlardan Filistin'e Yardım Kampanyası

Kayserili kadınlardan Filistin'e Yardım Kampanyası

KOM'dan 'aranan şahıslara' operasyon: 10 gözaltı

KOM'dan 'aranan şahıslara' operasyon: 10 gözaltı

Kayseri OSB'de Savunma Sanayi bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Kayseri OSB'de Savunma Sanayi bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Yeni doğan bebeğini çöp konteynerine atan anneye müebbet hapis

Yeni doğan bebeğini çöp konteynerine atan anneye müebbet hapis

Başkan Odakır: 'Hainler hiçbir zaman emellerine ulaşamayacak'

Başkan Odakır: 'Hainler hiçbir zaman emellerine ulaşamayacak'

Büyükşehir Meclisi, 2023 yılının son toplantısını gerçekleştirdi

Büyükşehir Meclisi, 2023 yılının son toplantısını gerçekleştirdi

Çok Okunanlar
1
Gesi'de başına keserle vurularak öldürülen kadının komşusu İ.K. ve 2 oğlu gözaltına alındı

Gesi’de başına keserle vurularak öldürülen kadının komşusu İ.K. ve 2 oğlu gözaltına alındı

2
Hastane Caddesi Teksas'a döndü: Silahlı çatışma 2 ölü

Hastane Caddesi Teksas'a döndü: Silahlı çatışma 2 ölü

3
Prematüre bebeklere ilk 1 yıl takviye çok önemli

Prematüre bebeklere ilk 1 yıl takviye çok önemli

4
ERÜ Hastanelerinde, '15 Kasım Dünya KOAH Günü' Etkinliği düzenlendi

ERÜ Hastanelerinde, '15 Kasım Dünya KOAH Günü' Etkinliği düzenlendi

5
Dermoid kistlerin çok bilinmeyen 3 belirtisi

Dermoid kistlerin çok bilinmeyen 3 belirtisi

6
Obezite birçok hastalığa davet çıkarıyor

Obezite birçok hastalığa davet çıkarıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Doç. Dr. Faruk Karaaslan, 'Cumhuriyetle Gelen Dindarlığı' anlattı

Doç. Dr. Faruk Karaaslan, 'Cumhuriyetle Gelen Dindarlığı' anlattı

Bebeğini çöpe atan anne müebbete çarptırıldı

Bebeğini çöpe atan anne müebbete çarptırıldı

DAHA FAZLA
Boşanma aşamasındaki eşini kurusıkı tabanca ile yaraladı

Boşanma aşamasındaki eşini kurusıkı tabanca ile yaraladı

Sarız'da 2 Cemevi açılıyor

Sarız’da 2 Cemevi açılıyor

Kumsmall AVM Mobilya İndirim Festivali başladı

Kumsmall AVM Mobilya İndirim Festivali başladı

Kayserispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı

BAL'da 10. hafta maçları 20 Aralık'ta oynanacak

BAL'da 10. hafta maçları 20 Aralık'ta oynanacak