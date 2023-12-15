Kayserili kadınlardan Filistin'e Yardım Kampanyası

Kayseri’de kadınlar tarafından Kayseri Valiliği izni ile Filistin’de yaşanan İsrail vahşetinden mağdur olan Filistinliler için şehrin bazı bölgelerinde yardım toplama kampanyası başlatıldı.

6 Ocak tarihine kadar devam edecek olan yardım kampanyası ile şehrin farklı noktalarda oluşturulan yardım çadırlarına makbuz karşılığı nakden yapılabileceği gibi aşağıda belirtilen banka hesap numarasına da yapılabilecek. Sivil bir inisiyatifle Kayseri Valiliğine Filistin için yardım toplama talebini ileten Firdevs Ersöz, Hatice Kurt, Melek Çalkıcı, Fatma Yıldırım ve Gönül Memiş’ten oluşan sorumlu kurul organizesi ile yapılan Filistin’e yardım faaliyeti aynı zamanda Türkiye’de sivil bir teşebbüsün ilk yardım faaliyeti olma özelliğini taşıyor. Yardım kampanyası stant noktaları şehir merkezinde, Düvenönü yakınında, Cumhuriyet Meydanı ve Hunat Hatun tramvay durağı Müftülük yanında bulunuyor.

Filistin yardım kampanyasına destek vermek isteyen vatandaşlar, yardımlarını aynı zamanda Kayseri Valiliği izniyle Fatma Yıldırım adına açılan IBAN: TR76 0001 5001 5800 7324 1037 57 hesabına, açıklama bölümüne "Kayseri-Filistin yardım" yazarak da yapabilecekler.