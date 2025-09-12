Kayserili kaleci Doğan Alemdar, Başakşehir'de

  • Haberler
Kayserispor alt yapısından yetişen ve Fransa'ya transfer olan Doğan Alemdar, Başakşehir ile anlaştı.

Kayserili olan ve 29 Ekim 2002 Kocasinan doğumlu Doğan Alemdar, futbola 2013 yılında Kayserispor’da başladı. 2018 yılında profesyonel imza atılan Doğan Alemdar 2020-2021 sezonu sonrası Fransa Lig 1 takımlarından Rennes’e transfer olmuştu. Dört sezon Fransa’da forma giyen genç futbolcu bugün Başakşehir’e transfer oldu. Genç kaleci İstanbul ekibi işe 4 sezonluk sözleşme imzaladı.

Haber Merkezi

