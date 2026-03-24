Kayserili Kardiyoloji Uzmanı Ömer Şahin 'Yılın Doktoru' ödülünü aldı

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla İstanbul’da düzenlenen programda, Kayseri Şehir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ömer Şahin ‘Yılın Doktoru’ ödülünü aldı.

Kayseri’yi temsilen İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan ile birlikte programa katılan Şahin, Kayseri Şehir Hastanesi’nden bu ödüle layık görülmenin kendisi için gurur verici olduğunu söyledi. Şahin, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu'nun davetleri üzerine bu yıl düzenlenen 14 Mart Tıp Bayramı İftar programına Kayseri'den Sağlık Müdürümüz Dr. Mehmet Erşan ve ben katılım sağladık. Yılın doktoru ödülünü aldık. Kayseri Şehir Hastanesi'nden bu ödüle layık görülmek benim için tabi ki gurur verici bir şeydi. Emeklerimizin övülüyor olması, teşekkür ediliyor olması bizim için, gurur verici bir durum oldu. Yani şahsım adına, bu ödülü kabul ettim ve teşekkür ediyorum ama bu ödülü bütün doktor arkadaşlarım adına kabul ediyorum. Sağlık müdürümüz Dr. Mehmet Erşan ve Sayın Başhekim Prof. Dr. İbrahim Özcan layık gördü çalışmalarımızdan dolayı. Bu vesileyle onlara da çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“KAYSERİ ADINA ÜST DÜZEYDE ÇALIŞIYORUZ”

Kayseri adına üst düzey hizmet verdiklerini söyleyen Şahin, “Tabi ki biz bu ödülü, Kayseri Şehir Hastanesi'ndeki çalışmalarımızdan dolayı aldık. Kayseri Şehir Hastanesi olarak, hem personel olarak hem de tıbbi yeterlilik olarak şu an Kayseri adına üst düzeyde çalışıyoruz. Dolayısıyla bu ödülü bütün meslektaşlarım ve Kayseri Şehir Hastanesi çalışanları adına kabul etmiş bulunuyorum” diye konuştu.