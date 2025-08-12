Kayserili kareteciler Diyarbakır'dan 5 madalyayla döndü
Ümit Genç U21 ve Büyükler Türkiye Karate Premier Ligi Rıdvan Gümüş Etabı müsabakalarında mücadele eden Kayserili sporcular 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya olmak üzere 5 madalya kazandı.
Ümit Genç U21 ve Büyükler Türkiye Karate Premier Ligi Rıdvan Gümüş Etabı müsabakaları Diyarbakır’da yapıldı. Müsabakalara Kayseri’den katılan sporculardan; Genç grubunda 59 kilogramda Kumite kategorisinde Eslem Özbek, U21 yaş grubunda 67 kilogramda Kumite kategorisinde Kaan Kandemir Türkiye Şampiyonu oldu. Ümit +61 kilogram Kumite kategorisinde Yıldız Cingöz gümüş madalya kazandı. Genç 61 kilogram Kumite kategorisinde Muhammed Mehdi Yüreğiçatal ile Büyükler 61 kilogram Kumite kategorisinde Gülbahar Gözütok Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.