Kayserili Kıbrıs gazisi toprağa verildi

Kayseri'de hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Seyit Şemsettinoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Kayserili Kıbrıs gazisi toprağa verildi

71 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Seyit Şemsettinoğlu’nun cenazesi, Hulusi Akar Camii’nde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kılınan cenaze namazına Vali Gökmen Çiçek, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, protokol üyeleri, Şemsettinoğlu’nun yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Pınarbaşı- Malatya Karayolu ve Gürün arası TIR ve kamyon trafiğine kapalı
Pınarbaşı- Malatya Karayolu ve Gürün arası TIR ve kamyon trafiğine kapalı
Amatör futbol müsabakalarına kar tatili
Amatör futbol müsabakalarına kar tatili
Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan 5 sanıktan 4'ü hapis cezası aldı
Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan 5 sanıktan 4'ü hapis cezası aldı
TDV, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anısına fidan dikti
TDV, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anısına fidan dikti
SP'li Özçelik, 'Deprem anındaki koordinasyon konusundaki beceriksizlik kayıplarımızı arttırmıştır'
SP’li Özçelik, “Deprem anındaki koordinasyon konusundaki beceriksizlik kayıplarımızı arttırmıştır”
Polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu: 19 kişiye gözaltı
Polis ekiplerinden uyuşturucu operasyonu: 19 kişiye gözaltı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!